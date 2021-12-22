В Госдуму РФ вносят законопроект, ужесточающий госконтроль за выдачей огнестрельного оружия

В Госдуму РФ вносят законопроект, который ужесточает государственный контроль за выдачей огнестрельного оружия. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Он отметил, что данная инициатива станет еще одним шагом к наведению порядка в сфере оборота оружия. В частности, предлагается проверка всех кандидатов на получение оружия силами органов ФСБ и МВД.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Так, если будет установлена причастность человека к организованной преступности или обнаружатся его намерения использовать оружие в преступных целях, то это может послужить основанием для отказа в выдаче разрешения. Кроме того, предполагается проведение проверки и в отношении владельцев оружия.

Недавно в МВД России предложили запретить в стране все виды сигнального оружия, за исключением пистолетов.



Диана Жиленкова