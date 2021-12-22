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В Госдуму РФ вносят законопроект, ужесточающий госконтроль за выдачей огнестрельного оружия

18:58, 22.12.2021 3
В Госдуму РФ вносят законопроект, ужесточающий госконтроль за выдачей огнестрельного оружия
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Госдуму РФ вносят законопроект, который ужесточает государственный контроль за выдачей огнестрельного оружия. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Он отметил, что данная инициатива станет еще одним шагом к наведению порядка в сфере оборота оружия. В частности, предлагается проверка всех кандидатов на получение оружия силами органов ФСБ и МВД.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Так, если будет установлена причастность человека к организованной преступности или обнаружатся его намерения использовать оружие в преступных целях, то это может послужить основанием для отказа в выдаче разрешения. Кроме того, предполагается проведение проверки и в отношении владельцев оружия.

Недавно в МВД России предложили запретить в стране все виды сигнального оружия, за исключением пистолетов.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 22 дек
    Когда под контроль возьмут продажу топоров, ломов, кухонных ножей и их аналогов? ИХ срочно надо пронумеровать и поставить на учет в ФСБ и МВД.
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    Анонимно 22 дек
    Сначала создать Главтопорнадзор.
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  • Анонимно 22 дек
    А как же булыжник - оружие пролетариата?
    На всех булыжниках будут лазером гравировать 3Д-код и выдавать разрешение на законное их применение?
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