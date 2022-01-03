Канцлер ФРГ Шольц планирует встретиться с Путиным в январе

Встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным планируется в январе. Об этом пишет немецкий таблоид Bild.

Шольц хотел бы активнее участвовать в политике в отношении России. Сейчас МИД ФРГ возглавляет партнёр Шольца по коалиции Анналена Бербок из партии «Зеленые». С момента ее назначения в декабре она сделала ряд жестких заявлении в адрес Москвы. По данным издания, канцлер ФРГ хотел «качественных новых отношений» с Москвой.

Фото: wikimedia.org

Ранее Шольц выступил с заявлением о готовности ФРГ к конструктивному диалогу с Россией. Однако он подчеркивал, что это не следует понимать как одностороннюю новую «восточную политику» Берлина. После этого глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель предложил Шольцу посетить Крым.

Татьяна Леухина