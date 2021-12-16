Немецкая община пригласила нового канцлера Германии Шольца посетить Крым

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель предложил новому канцлеру Германии Олафу Шольцу посетить Крым.



До этого Шольц выступал с заявлением о готовности ФРГ к конструктивному диалогу с Россией. Однако он подчеркивал, что готовность к диалогу не следует понимать как одностороннюю новую «восточную политику» Берлина.

Гемель считает, что посещение Крыма сможет изменить его «ошибочное представление о воссоединении Крыма с Россией», а общение с крымчанами убедит, что «не было никакой аннексии, а был честный и справедливый выбор крымского народа», сообщает «РИА Новости».

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Бывший советник в Конгрессе США Ариэль Коэн в статье для журнала Newsweek заявил, что в 2014 году Украина добровольно отдала Крым и черноморский флот России. Автор считает, что перестать зависеть от Москвы властям Украины мешает коррупция и некомпетентность.

Маргарита Головатенко