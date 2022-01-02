В казанском парке «Черное озеро» вечером 2 января пройдет «Вечеринка на катке»

Казанцев сегодня приглашают посетить «Вечеринку на катке» в парке «Черное озеро». Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте парка.

Мероприятие с участием диджея начнется в 18:00. Вход на каток свободный. Прокат коньков и инвентаря будет работать до 23:00.

Кроме того, в 17:00 запланировано праздничное мероприятие на площадке у Чаши, где расположена главная елка Казани.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее стало известно, что на площадке около казанской «Чаши» Новый год встретили 34 тысячи жителей и гостей города. В парке «Черное озеро» наступление 2022 года встречали 1,7 тысячи человек.

Дарья Акимова