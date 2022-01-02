Открылось регулярное авиасообщение между Казанью и Курском

Фото: Максим Платонов

Сегодня стартовало регулярное авиасообщение по маршруту Казань — Курск — Казань. Об этом сообщает пресс-служба администрации Курской области.

Первые пассажиры из Казани уже прибыли в Курск в 12.15 по мск. Обратный рейс запланирован в 18.10. Рейсы в столицу Татарстана — первое из предусмотренных направлений в рамках новой маршрутной сети на 2022 год.

Полеты между двумя городами планируются два раза в неделю — по средам и воскресеньям. Они будут выполняться на 50-местных самолетах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне стало известно, что в январе будут запущены пробные полеты по маршруту Нальчик — Казань.

Дарья Акимова