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Открылось регулярное авиасообщение между Казанью и Курском

15:40, 02.01.2022
Открылось регулярное авиасообщение между Казанью и Курском
Фото: Максим Платонов

Сегодня стартовало регулярное авиасообщение по маршруту Казань — Курск — Казань. Об этом сообщает пресс-служба администрации Курской области.

Первые пассажиры из Казани уже прибыли в Курск в 12.15 по мск. Обратный рейс запланирован в 18.10. Рейсы в столицу Татарстана — первое из предусмотренных направлений в рамках новой маршрутной сети на 2022 год.

Полеты между двумя городами планируются два раза в неделю — по средам и воскресеньям. Они будут выполняться на 50-местных самолетах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне стало известно, что в январе будут запущены пробные полеты по маршруту Нальчик — Казань.

Дарья Акимова
Общество Татарстан

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