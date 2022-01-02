От Деда Мороза отойдешь — в лапы к тигру попадешь: обзор снеговых скульптур в районах Татарстана

Фото: соцсети

Красочный сказочный мир



В компании снеговых фигур, по традиции, вступают жители Татарстана в Новый год. Нет ни одного райцентра, ни, кажется даже самой маленькой деревеньки, где бы не красовались на площади, а то и просто посреди улицы традиционные Дед Мороз и Снегурочка, неизбежный символ года — тигр, сказочные персонажи... Кое-где и целые снеговые деревеньки лепят творческие коллективы, коммунальные работники и просто любители процесса. Результаты народного творчества местами восхищают, местами смешат, местами изумляют. «Реальное время» публикует самые яркие и незабываемые произведения, фото которых авторы и их благодарные зрители выложили в соцсетях.

Дед Мороз и Снегурочка в народных сказках обычно выглядят симпатичными. Снегурочка — так вообще однозначно красавица, а Мороз, хоть и дед, но по канонам жанра должен быть статным и иметь гармоничную внешность. Только ведь снег — не глина и не пластилин, форму не так хорошо держит. Кроме того, воплотить свои замыслы самодеятельным авторам нередко мешает недостаток мастерства, который с лихвой компенсируется яркостью художественных образов. В прямом смысле слова — что не «вылепилось», то красками «прорисовалось».

В Аксубаево, например, слепили и деда с внучкой, и елочки, и тигра. И бог с ним, с мастерством, понятно же, что тигр!

А в Аксубаевском районе в селе Кривоозерки работники дома культуры оказались людьми не только творческими, но и хорошо чувствующими материал. Поэтому не стали мучиться над не передаваемой снегом тонкой красоты Снегурочки, а слепили роскошную матрешку. И расписали точно в соответствии с традициями.

В Апастово тоже отнеслись к задаче вдумчиво и выстроили логическую цепочку. Новый год — это сказка, а сказка — это не обязательно трудноисполнимые Дед Мороз и Снегурочка. Колобок — тоже вполне сказочный персонаж, и сова — олицетворение мудрости — тоже. Вот так, проявив мудрость, и создали аллею с вполне качественными скульптурами (Колобка слепить уж точно проще, чем Деда Мороза).

А тигр смотрит и удивляется

Год Тигра, технически, еще не наступил, да и тигр не герой наших сказок. Но когда в моду вошел восточный гороскоп, выяснилось, что каждый житель нашей многонациональной республики — в душе немного китаец. Не имея возможности перенести китайский Новый год в календаре поближе к нашему, мы заранее встречаем символ китайского нового года — тигра — его снеговыми «портретами».

Если бы мы составляли топ снеговых скульптур «Юлбарыс-2022», главной стала бы, пожалуй, скульптура тигра из Бугульмы. Тут даже объяснять ничего не нужно — просто смотрите и восхищайтесь.

А житель Кукмора Марсель Садыков слепил перед краеведческим музеем самого большого в республике тигра: высота 5,7 метра, ширина — 6,2 метра, длина — 16,2. На скульптуру шло 180 кубометров снега. Этот тигр тоже весьма натуралистичен, хотя в его оскале и проглядывает что-то от более характерного для наших мест хищника — волка.

Очень симпатичный и добрый тигр получился у жителей Лаишево. Домашний такой — с доброй мордой и розовыми пяточками.

Но вообще в городах и селах появилось множество тигров, которые имеют довольно условное сходство с оригиналом. В Буинске тигра художник явно лепил с любимого кота. И неважно, что чуть-чуть ошибся в пропорциях — милый такой мультяшный «Васенька» получился.

В Рыбной Слободе автору скульптуры больше всего удался рисунок на шкуре, а создателю тигра из Верхнего Услона удалось поймать выражение сонного блаженства на полосатой морде. И нечего придираться к мелочам, художник так видит!

Очень яркий тигр получился у активистов ТОС «Дружный двор» в Агрызе. Там же у детсада № 9 разлегся тигр-альбинос. А нижнекамец, который прячется за ником «Кристиан Апостол» вместе с волонтерами слепил тигра под окнами социального приюта для детей и подростков «Балкыш» — чтобы порадовать его обитателей.

В Кайбицах тигр вышел с человеческим лицом, причем с сильно удивленным. Может, он увидел фото тигра из Арска, автору которого моделью, скорее всего, служил знакомый хаски? Таким же удивленным выглядит, впрочем, и тигр из Тетюш, которого слепили педагоги местной школы искусств.

Педагогов, кстати, к «общественно полезному труду» по превращению сугробов в произведения искусства привлекли не только в Тетюшах. Пока в Тетюшах учителя лепили кота Матроскина и других героев мультфильмов, их коллеги в районном парке в Тюлячах трудились над скульптурными портретами героев народных сказок.

Выйду на улицу, гляну на село…

Под Новый год ярко проявились таланты народных художников. Самые выдающиеся, на наш взгляд, композиции появились в четырех районах республики.

Житель Рыбной Слободы Виталий Семенов выставил перед своим домом в ряд героев народных сказок. В скульптурах использовал не только снег, но и другие материалы, чем и добился максимальной выразительности образов.

Гульназ и Радик Хафизовы из села Малая Цильна Дрожжановского района построили перед домом целый сказочный городок, да такой, что ночью, при иллюминации некоторые герои выглядят практически живыми.

В селе Старый Иркеняш Мензелинского района Деда Мороза со Снегуркой, елку и тигра на радость соседям слепила Василя Музипова. А в Тетюшском районе улицу села Большая Турма украсил компанией новогодних героев Айрат Гарифуллин.

Инна Серова