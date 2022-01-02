В Казани отравились угарным газом четыре человека — среди них двое детей

В Приволжском районе Казани в одной из квартир по адресу ул. Авангардная, 58 пострадали от отравления угарным газом четыре человека. Среди них две девочки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Мужчина и женщина, оба 1991 года рождения, были госпитализированы в 7-ю городскую клиническую больницу с отравлением средней степени тяжести, девочки 2014 и 2018 годов рождения — в ДРКБ с таким же диагнозом.

Причина произошедшего пока устанавливается.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне в Лаишево двое мужчин, находившиеся в бане частного дома, скончались, предположительно, от отравления угарным газом.

Дарья Акимова