В Лаишево двое мужчин предположительно скончались от отравления угарным газом

Сегодня в Лаишево двое мужчин скончались предположительно от отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

В 20:13 поступило сообщение, что двое мужчин в бане частного дома по адресу улица Горького, 66А получили отравление предположительно угарным газом от дровяной печи. На место прибыла бригада «скорой помощи». К сожалению, спасти пострадавших не удалось. После реанимационных действий медики констатировали смерть двух мужчин 1973 и 1992 годов рождения.

Причина происшествия пока устанавливается.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Прошлой ночью в Казани госпитализировали двоих взрослых и двоих детей после отравления неизвестным веществом.

Дарья Акимова