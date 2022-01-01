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В Лаишево двое мужчин предположительно скончались от отравления угарным газом

22:18, 01.01.2022
В Лаишево двое мужчин предположительно скончались от отравления угарным газом
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в Лаишево двое мужчин скончались предположительно от отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

В 20:13 поступило сообщение, что двое мужчин в бане частного дома по адресу улица Горького, 66А получили отравление предположительно угарным газом от дровяной печи. На место прибыла бригада «скорой помощи». К сожалению, спасти пострадавших не удалось. После реанимационных действий медики констатировали смерть двух мужчин 1973 и 1992 годов рождения.

Причина происшествия пока устанавливается.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Прошлой ночью в Казани госпитализировали двоих взрослых и двоих детей после отравления неизвестным веществом.

Дарья Акимова
Происшествия Татарстан

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