МВД будет аннулировать бумажный паспорт при выдаче электронного

Фото: пресс-служба МВД по РФ

В МВД России при выдаче электронных паспортов будут аннулировать бумажный вариант. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве заявили, что граждане не могут иметь одновременно два действующих паспорта. При этом не взаимосвязана выдача электронного и заграничного паспортов, поэтому оба документа по-прежнему будут иметь разную юридическую силу.

Цифровые паспорта планируют выдавать на добровольной основе гражданам России начиная с 14-летнего возраста.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее сообщалось, что Татарстан, Москва и Московская область выбраны в качестве трех пилотных регионов для внедрения электронных паспортов.

Дарья Акимова