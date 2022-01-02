МВД будет аннулировать бумажный паспорт при выдаче электронного
В МВД России при выдаче электронных паспортов будут аннулировать бумажный вариант. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В министерстве заявили, что граждане не могут иметь одновременно два действующих паспорта. При этом не взаимосвязана выдача электронного и заграничного паспортов, поэтому оба документа по-прежнему будут иметь разную юридическую силу.
Цифровые паспорта планируют выдавать на добровольной основе гражданам России начиная с 14-летнего возраста.
Ранее сообщалось, что Татарстан, Москва и Московская область выбраны в качестве трех пилотных регионов для внедрения электронных паспортов.
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