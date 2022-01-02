Во Франции стало обязательным ношение масок для детей от шести лет

Власти Франции сделали обязательным ношение масок в ряде общественных мест для детей от шести до десяти лет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ, размещенный на портале документов Кабмина страны.



Постановление вступает в силу 3 января. Раньше носить маски нужно было только людям старше 11 лет. Требование действует в транспорте, спортивных и религиозных учреждениях, на предприятиях общепита, крытых рынках и вокзалах.

Представитель французского Кабмина Габриэль Атталь считает, что ситуация с коронавирусом в стране критическая. А министр здравоохранения Франции Оливье Веран отмечает, что штамм «омикрон» скоро станет лидирующим в стране.

Фото: realnoevremya.ru

На днях иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о бессмысленности ношения маски в мороз.



Дарья Акимова