Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Александра Абелина
Президент России Владимир Путин освободил Александра Абелина от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ. Соответсвующий указ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.
Абелин занимал эту должность с декабря 2016 года. До этого он работал в Экономическом управлении и Экспертном управлении президента России и Минэкономе РФ.
28 декабря 2021 года Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Анатолия Якунина.
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