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Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Александра Абелина

19:16, 01.01.2022
Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Александра Абелина
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин освободил Александра Абелина от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ. Соответсвующий указ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Абелин занимал эту должность с декабря 2016 года. До этого он работал в Экономическом управлении и Экспертном управлении президента России и Минэкономе РФ.

Фото: scrf.gov.ru

28 декабря 2021 года Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Анатолия Якунина.

Дарья Акимова
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