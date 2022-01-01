Экс-послы США призвали Байдена опубликовать список санкций против России

Больше 20 американских дипломатов и должностных лиц, а также некоторые эксперты призвали президента США Джо Байдена опубликовать список санкций, которые страна может ввести в отношении России в случае ее возможного вторжения на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Среди тех, кто подписал обращение об этом, были бывшие послы США в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу, экс-спецпредставитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер, бывшие руководители американской дипмиссии в Киеве Джон Хербст, Стивен Пайфер, Уильям Тейлор, экс-главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе отставной генерал Филип Бридлав и политолог Фрэнсис Фукуяма. Авторы считают, что что такой шаг повлияет на действия России.

Фото: pixabay.com

Накануне сообщалось, что Госдеп отметил о готовности НАТО к содержательному диалогу с Россией.

Дарья Акимова