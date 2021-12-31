Госдеп сообщил о готовности НАТО к диалогу с Россией

В ходе телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкена с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом обсуждались контакты с Россией.



Пресс-служба Госдепа отметила, что НАТО готова к содержательному диалогу с Москвой. При этом на едина в вопросе «сдерживания агрессии против Украины», сообщает ТАСС.

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Проведение переговоров между США и Россией по гарантиям безопасности планируется 10 января в Женеве. 12 января состоится заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января — переговоры представителей РФ и ОБСЕ.

Маргарита Головатенко