В Татарстане назначены новые судьи и председатель суда
В Татарстане назначены два новых судьи и председатель суда. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 31 декабря 2021 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Председателем Сабинского районного суда стал Дамир Раисович Сабиров, судьей Верховного Суда Татарстана — Илдар Рафгатович Хаев, судьей Лаишевского районного суда — Руслан Фаилевич Альмиев.
В начале декабря прошлого года Путин подписал указ о назначении пяти новых судей в Татарстане.
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