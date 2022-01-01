В МЧС рассказали о пожарах в Татарстане за 31 декабря

В ГУ МЧС РФ по РТ рассказали о произошедших за 31 декабря пожарах и подвели итоги последнего дня 2021 года и начала первого дня 2022 года.

Так, за 31 декабря в республике зарегистрированы 18 пожаров, на которых пострадали три человека, погиб один, спасены шестеро. В основном возгорания происходили в жилом секторе. Главными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем, неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов, неосторожность при курении, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования и устройства и эксплуатации транспортных средств. Гибель людей была связана с неосторожностью при курении.

Также стало известно, что 1 января в 08.25 в РКБ Казани обратилась женщина 1961 года рождения, получившая ожоги лица от петарды. От госпитализации она отказалась. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Ранее сообщалось, что пожар случился в Казани, еще два — в Набережных Челнах.

Дарья Акимова