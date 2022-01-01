В Набережных Челнах ночью 1 января произошло два пожара

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Ночью 1 января в Набережных Челнах произошло два пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сначала в 00.27 по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о пожаре по адресу переулок Есенина, 3. В квартире на шестом этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома коридорного типа загорелись вещи и мебель. Площадь возгорания составила 10 кв. метров. Сотрудники пожарной охраны спасли по лестничному маршу с седьмого этажа трех человек, в том числе одного ребенка, при помощи маски спасаемого. Предварительной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем.

В 00.31 пришло сообщение о пожаре по адресу проспект Чулман, 19. Также загорелись вещи и мебель в квартире на восьмом этаже десятиэтажного многоквартирного жилого дома. Площадь пожара составила четыре кв. метра. В ходе тушения огня пожарные обнаружили тело мужчины 1983 года рождения. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Ранее сообщалось, что ночью в Казани на территории жилого массива Отары произошел пожар.

Дарья Акимова