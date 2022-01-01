С 1 января срок хранения кредитных историй россиян сокращен до семи лет

Фото: Анна Сейтумерова

С 1 января 2022 года срок хранения кредитных историй россиян сократился c десяти до семи лет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на поправки в закон «О кредитных историях».

Кредитные истории требуются банкам для оценки платежеспособности своих потенциальных заемщиков. В них фиксируются ранее взятые ссуды и информация о платежах по ним.

Кроме этого, граждане России при желании оспорить информацию в кредитных историях смогут обратиться напрямую в банк или микрофинансовую организацию. Раньше для этого требовалось обращаться в бюро кредитных историй.

Также россияне вместе с кредитной историей смогут получать индивидуальный рейтинг кредитоспособности, который будет рассчитываться на основе методики, установленной Банком России. До этого такие методики рассчитывали компании.

Фото: realnoevremya.ru

В ноябре 2021 года размер потребительских кредитов, выдаваемых российскими банками, по сравнению с октябрем сократился на 5,9%, до 254 тысяч рублей.

Дарья Акимова