Средний размер потребительского кредита упал до 254 тыс. рублей

Фото: Анна Сейтумерова

В ноябре 2021 года размер потребительских кредитов, выдаваемых российскими банками, по сравнению с октябрем сократился до 254 тыс. рублей — 5,9%. Но в сравнении с 2020 годом средний чек кредита поднялся на 9,5%. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй.

По данным кредиторов, в ноябре 2021 года средний размер потребительских кредитов составил 254 тыс. рублей, упав на 5,9%, для сравнения — в октябре 2021-го он составлял 270 тыс. рублей. В это же время средний чек кредита по сравнению с ноябрем 2020 года вырос на 9,5%, составив 231,9 тыс. рублей. Самые большие размеры выданных потребительских кредитов были отмечены в Москве (484,7 тыс. рублей) и Московской области (369,0 тыс. рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (447,8 тыс. рублей), Ханты-Мансийском автономном округе (367,3 тыс. рублей) и в Санкт-Петербурге (361,3 тыс. рублей).

По прогнозам Центрального Банка по итогам 2021 года, прибыль банков составит 2,5 трлн рублей. Индекс банковского здоровья составит 91,5%, что является лучшим результатом за последние 2 года. Главной причиной прибыльности стало увеличение процентных доходов на фоне бурного роста кредитования.