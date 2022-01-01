В 2021 году предприниматели Татарстана получили льготные кредиты на 2,3 млрд рублей

За период с 1 ноября по 30 декабря 2021 года 684 предпринимателя Татарстана получили кредиты под 3% на сумму 2,3 млрд рублей по федеральной программе ФОТ 3.0. Об этом сообщается на сайте Минэкономики республики.

Действие этой программы льготного кредитования началось 1 ноября 2021 года в связи с введенными ограничительными мерами по поручению президента России Владимира Путина. Она была направлена на поддержку бизнеса из пострадавших отраслей. По ее условиям субъекты малого и среднего бизнеса могли получить кредиты по сниженной ставке — 3% при условии сохранения штатной численности на уровне 90%. В программу включили 17 видов деятельности — предприниматели и СОНКО-участники ранее действующих аналогичных программ и субъекты МСП, созданные с 1 июля 2020 года.

Кредит предоставлялся на любые предпринимательские цели. В ФОТ 3.0 участвовало 15 банков Татарстана.

Фото: Илья Репин

За 2021 год предприниматели РТ получили 1 млрд рублей при помощи республиканских программ поддержки, реализуемых подведомственным Минэкономики республики Фондом поддержки предпринимательства.

Дарья Акимова