Бизнес Татарстана за 2021 год получил 1 млрд рублей благодаря мерам поддержки в регионе

За 2021 год предприниматели Татарстана получили 1 млрд рублей при помощи республиканских программ поддержки, реализуемых подведомственным Минэконому РТ Фондом поддержки предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас в республике действует девять льготных финансовых продуктов для предпринимателей. Была возобновлена выдача микрозаймов под 1% для поддержки бизнеса, неохваченного федеральными мерами и попавшего под действие региональных ограничений по коронавирусу. Также для представителей малого и среднего бизнеса стали доступны микрофинансовые программы «Экспортер» для экспортно ориентированных субъектов МСП и «Социальный предприниматель» для бизнеса социальной сферы.

Кроме того, резиденты промышленных парков, заключившие соглашение с Минэконом РТ, могут подать заявку на льготный заем «Строительство» и микрозаем «Промпарки» на развитие инфраструктуры промышленных парков. Еще популярными мерами стали микрозаймы «Самозанятые» и «Перезагрузка».

Фото: Максим Платонов

На днях сообщалось, что в Татарстане тестируют цифровую платформу по оказанию мер поддержки бизнесу.

Дарья Акимова