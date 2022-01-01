В казанском парке «Крылья Советов» вечером 1 января пройдет концерт «Голубой огонек»

Фото: Максим Платонов

1 января в 18:00 в городском парке «Крылья Советов», расположенном в Авиастроительном районе Казани, пройдет концерт «Голубой огонек». Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

Отмечается, что это будет мероприятие в стиле ретро с атмосферой советских фильмов.

Также с 17:00 начнется праздничная программа около Центра семьи «Казан», где установлена главная новогодняя елка города.

Фото: realnoevremya.ru

О том, куда можно сходить в Казани на новогодних каникулах, — в подробном гиде «Реального времени».

Дарья Акимова