Рогозин ожидает «пусковой бум» в мире в 2025-2026 годах

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ожидает увеличения пусков в 2025-2026 годах, он сообщил об этом во время общения с членами экипажа Международной космической станции (МКС).



Глава «Роскосмоса» отметил, что когда Россия начнет выводить многоспутниковую орбитальную группировку, количество пусков увеличится в два-три раза.

Рогозин считает, что страна должна быть готова к тому, чтобы предложить необходимое количество ракет на рынке, сообщает ТАСС.

Фото: pixabay.com

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Маргарита Головатенко