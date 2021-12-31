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Космонавты обнаружили новые проблемы с корпусом и оборудованием МКС

19:22, 31.12.2021
Космонавты обнаружили новые проблемы с корпусом и оборудованием МКС
Фото: vk.com/roscosmos

Космонавты обнаружили новые проблемы с корпусом и оборудованием Международной космической станции (МКС), об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

В поздравлении экипажу МКС Рогозин пожелал «вылечить» проблемы, с которыми они столкнулись:

«Желаю, чтобы ваш дом был уютным, чтобы вы там вылечили те проблемы, с которыми вы столкнулись, и в плане оборудования, и в плане самого корпуса. Мне уже Романов доложил, что вы там нашли некоторые проблемы и знаете, как их излечить», — приводит его слова «Интерфакс».

Маргарита Головатенко
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