Космонавты обнаружили новые проблемы с корпусом и оборудованием МКС
Космонавты обнаружили новые проблемы с корпусом и оборудованием Международной космической станции (МКС), об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
В поздравлении экипажу МКС Рогозин пожелал «вылечить» проблемы, с которыми они столкнулись:
«Желаю, чтобы ваш дом был уютным, чтобы вы там вылечили те проблемы, с которыми вы столкнулись, и в плане оборудования, и в плане самого корпуса. Мне уже Романов доложил, что вы там нашли некоторые проблемы и знаете, как их излечить», — приводит его слова «Интерфакс».
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