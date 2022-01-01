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В РЖД рассказали, сколько пассажиров встречают Новый год в поезде

00:27, 01.01.2022
В РЖД рассказали, сколько пассажиров встречают Новый год в поезде
Фото: realnoevremya.ru (архив)

РЖД назначили 540 дополнительных составов на период массовых праздничных перевозок. Новый год в пути встретили 55 тысяч пассажиров в 450 поездах дальнего следования, сообщает компания.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Их ждали поздравления от начальника поезда, сладкие угощения для детей, специальное меню в вагонах-ресторанах. На направления с повышенным спросом в составы включают дополнительные вагоны, передает «РИА Новости».

15 декабря в Казань прибыл поезд Деда Мороза.

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