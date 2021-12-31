Нарколог назвал допустимую дозу алкоголя в новогоднюю ночь

Алкоголь не стоит совмещать с газированными напитками и сладостями. На праздник можно выпить один-два бокала белого вина, разбавленного водой, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

— Призываю вас, дорогие друзья, относиться к празднику встречи Нового года как к карнавалу, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Брюн посоветовал не стоит повышать градус и совмещать алкоголь с газированными напитками и сладостями, потому что «пузырьки» увеличивают всасываемость и ускоряют опьянение. Сахар и алкоголь конкурируют в метаболизме, поэтому продукты полураспада задержатся в организме.

Ранее врач-диетолог и член ФМБА Маргарита Королева рекомендовала во время новогоднего застолья употреблять только один алкогольный напиток. А при выборе крепкого напитка не нужно снижать градус до конца праздника.

Татарстанские врачи также дали советы, как встретить Новый год без вреда для здоровья. Подробности — в материале «Реального времени».

