Мишустин поручил до 1 февраля сделать доступным посещение кино по «Пушкинской карте»

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 1 февраля обеспечить возможность покупки билетов в кинотеатры по «Пушкинской карте». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Обеспечить покупку билетов на отечественные фильмы по «Пушкинской карте» поручили Минкультуры и Минцифры.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В декабре Мишустин на заседании Совета по развитию кинематографии анонсировал возможность покупать билеты в кино по этой карте. На них можно будет потратить до двух тысяч рублей.

В понедельник замминистра культуры Ольга Ярилова сообщила, что пользователи «Пушкинской карты» с момента запуска программы купили билеты на сумму свыше 1,7 млрд рублей. А Татарстан попал в число регионов-лидеров по продажам билетов на мероприятия.

Татьяна Леухина