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Мишустин поручил до 1 февраля сделать доступным посещение кино по «Пушкинской карте»

14:20, 31.12.2021
Мишустин поручил до 1 февраля сделать доступным посещение кино по «Пушкинской карте»
Фото: instagram.com/mincult_russia

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 1 февраля обеспечить возможность покупки билетов в кинотеатры по «Пушкинской карте». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Обеспечить покупку билетов на отечественные фильмы по «Пушкинской карте» поручили Минкультуры и Минцифры.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В декабре Мишустин на заседании Совета по развитию кинематографии анонсировал возможность покупать билеты в кино по этой карте. На них можно будет потратить до двух тысяч рублей.

В понедельник замминистра культуры Ольга Ярилова сообщила, что пользователи «Пушкинской карты» с момента запуска программы купили билеты на сумму свыше 1,7 млрд рублей. А Татарстан попал в число регионов-лидеров по продажам билетов на мероприятия.

Татьяна Леухина
ОбществоКультура

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