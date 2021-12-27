Татарстан оказался в числе лидеров по продаже билетов по «Пушкинской карте»

Пользователи «Пушкинской карты» с момента запуска программы купили билеты на сумму свыше 1,7 млрд рублей. Татарстан, Москва, Башкирия и другие регионы стали лидерами по продажам билетов на мероприятия.

За 4 месяца было оформлено 3,8 млн карт, куплено более 2,5 млн билетов. Количество уникальных покупателей достигло 1,3 млн человек, передает ТАСС слова замминистра культуры Ольги Яриловой.

Фото: mincult.tatarstan.ru

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что билеты на российские фильмы можно будет оплачивать «Пушкинской картой».



В начале декабря в Казани на встрече с участниками конкурса на разработку архитектурной концепции театра им. Камала обсуждалось, насколько эффективно работает «Пушкинская карта». Все подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина