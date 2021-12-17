«Пушкинской картой» можно будет оплачивать билеты на российские фильмы

Билеты на российские фильмы можно будет оплачивать «Пушкинской картой». Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по развитию кинематографии.

Такая возможность появится с февраля. До двух тысяч рублей из «Пушкинской карты» можно будет потратить на билеты на фильмы из российского кинопроката.

Премьер отметил, что это адресная помощь поддержит как молодежь, так и всю российскую киноиндустрию.

«Если посмотреть, у нас примерно количество наших молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет составляет 13 млн человек. Если взять общую емкость этого — 2000 рублей, — соответственно, это сегодня уже размер 26 млрд рублей, за которые можно побороться хорошими, качественными фильмами», — приводит слова Мишустина «Интерфакс».

В сентябре Татарстан попал в десятку регионов, где чаще всего покупали билеты через «Пушкинскую карту». Также лидирующие позиции заняли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская и Свердловская области и др.



Ольга Шагиева