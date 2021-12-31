В России завершился осенний призыв в армию

В России более 127 тысяч человек призвали и направили для прохождения военной службы в Вооруженные силы РФ во время призывной кампании осенью 2021 года. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Фото: kzn.ru

Кампания с 1 октября проходила при усиленных противоэпидемических мерах, чтобы не допустить заражения коронавирусом в рядах вооруженных сил. Во всех военкоматах были маски, перчатки и бесконтактные термометры, создали необходимый запас дезинфицирующих средств и экспресс-тестов на СОVID-19, передает ТАСС.