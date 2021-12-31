В Челнах перекроют некоторые участки дорог вечером 31 декабря

В Набережных Челнах вечером 31 декабря ограничат движение автомобилей на некоторых участках дорог. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

С 19.00 до 23.30 проезд будет закрыт: по проспекту Хасана Туфана в обоих направлениях на участке от остановки общественного транспорта «Бульвар Энтузиастов» до проспекта Сююмбике; по проспекту Сююмбике в обоих направлениях на участке от проспекта Раиса Беляева до проспекта Хасана Туфана; на пересечении проспекта Хасана Туфана и улицы команды Камаз-мастер.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ограничения не коснутся общественного транспорта. Он будет курсировать по маршрутам до 2:00.

Автобусы выйдут на линию в 7 утра первого января и будут работать в привычном режиме, сообщил ранее руководитель ООО «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин.

В мэрии Казани предупредили ранее об ограничении движения на некоторых участках дорог из-за подготовки и проведения новогодних мероприятий.