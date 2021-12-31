В Челнах рассказали о работе общественного транспорта 1 января

В Набережных Челнах автобусы 1 января выйдут на маршруты в пять утра и будут работать в привычном режиме. Об этом рассказал руководитель ООО «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин.

В 22 часа на площади Азатлык прогремит салют, к этому времени все крупногабаритные автобусы, курсирующие по проспекту Мира, выстроятся у ближайших остановок. Микроавтобусы будут стоять на проспекте Сююмбике. Автобусы сделают круг по своим маршрутам, после этого отправятся в гаражи, передают «Челнинские известия».



Фото: kamaz.ru

В Казани 31 декабря общественный транспорт будет работать до полуночи, 1 января он возобновит работу с семи утра.