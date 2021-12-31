«КАМАЗ» приостановил производство на время новогодних праздников

«КАМАЗ» 31 декабря приостановил производство автомобилей на период новогодних праздников. Об этом заявили в компании.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«КАМАЗ» не будет работать до 9 января включительно, передает «Интерфакс». В начале декабря исполнительный директор компании Юрий Герасимов сообщил, что компания откажется на пять лет от корпоративных отпусков. Уже в следующем году на предприятии планируется увеличить выпуск автомобилей на 15—20%.

В период с 30 октября по 7 ноября, когда в России объявляли нерабочие дни, КАМАЗ не приостанавливал производство.

Татьяна Леухина