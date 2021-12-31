В казанских храмах в новогоднюю ночь пройдут богослужения

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

В пяти храмах Казани в ночь с 31 декабря на 1 января пройдут богослужения для желающих встретить праздник за молитвой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Службы состоятся в следующих местах:

Духосошественский храм (улица Туфана Миннуллина, 21), начало в 23:30;

Пятницкая церковь Казани (улица Большая Красная, 1/2), начало в 23:00;

Новоиерусалимское архиерейское подворье (Оренбургский тракт, 48), начало в 22:00;

храм Ярославских чудотворцев (улица Николая Ершова, 25), начало в 23:30;

храм праведного Иоанна Кронштадтского при Казанской духовной семинарии (улица Челюскина, 31а), начало в 23:40.

В части них служба начнется с часов и исповеди, по окончании божественной литургии состоится молебен на новолетие.

Кроме того, богослужения пройдут в Раифском Богородицком и Свияжском Богородице-Успенском мужских монастырях и Никольском соборе Чистополя.

Фото: kazan-mitropolia.ru

О том. какая программа ожидает казанцев на новогодние праздники и Рождество, подробнее можно почитать здесь.

Дарья Акимова