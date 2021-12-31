В казанских храмах в новогоднюю ночь пройдут богослужения
В пяти храмах Казани в ночь с 31 декабря на 1 января пройдут богослужения для желающих встретить праздник за молитвой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
Службы состоятся в следующих местах:
- Духосошественский храм (улица Туфана Миннуллина, 21), начало в 23:30;
- Пятницкая церковь Казани (улица Большая Красная, 1/2), начало в 23:00;
- Новоиерусалимское архиерейское подворье (Оренбургский тракт, 48), начало в 22:00;
- храм Ярославских чудотворцев (улица Николая Ершова, 25), начало в 23:30;
- храм праведного Иоанна Кронштадтского при Казанской духовной семинарии (улица Челюскина, 31а), начало в 23:40.
В части них служба начнется с часов и исповеди, по окончании божественной литургии состоится молебен на новолетие.
Кроме того, богослужения пройдут в Раифском Богородицком и Свияжском Богородице-Успенском мужских монастырях и Никольском соборе Чистополя.
О том. какая программа ожидает казанцев на новогодние праздники и Рождество, подробнее можно почитать здесь.
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