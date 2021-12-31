В Мамадышском районе приостановили работу ледовой переправы через Каму

Фото: МЧС по РТ

В Мамадышском районе Татарстана до особого распоряжения приостановили работу ледовой переправы через реку Кама по маршруту «село Соколка — село Новый

Закамский». Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Причиной этого стало появление воды между полотном ледовой переправы и берегом.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ (архив)

Эта переправа открылась 28 декабря. Ее протяженность составляет 1,1 км, ширина — 20 метров.

На днях в Татарстане также начала работу ледовая переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые.

Дарья Акимова