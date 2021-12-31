В Мамадышском районе приостановили работу ледовой переправы через Каму
В Мамадышском районе Татарстана до особого распоряжения приостановили работу ледовой переправы через реку Кама по маршруту «село Соколка — село Новый
Закамский». Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.
Причиной этого стало появление воды между полотном ледовой переправы и берегом.
Эта переправа открылась 28 декабря. Ее протяженность составляет 1,1 км, ширина — 20 метров.
На днях в Татарстане также начала работу ледовая переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые.
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