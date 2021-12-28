В Татарстане открылась вторая ледовая переправа

В Татарстане начала работу ледовая переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые. Желающие могут сократить путь на 70 километров и сэкономить около часа езды на легковом автомобиле.

Ледовая дорога между Зеленодольском и поселком Нижние Вязовые стала первой переправой, открытой сегодня на территории республики.

Фото: mchs.tatarstan.ru

Толщина льда сейчас здесь составляет от 30 до 35 сантиметров, что допускает движение транспорта с допустимой массой до 3,5 тонн. Водителям напомнили, что проезжая по ледовой дороге, они должны соблюдать скоростной режим не выше 15 км в час, соблюдать дистанцию от 50 до 100 метров. Также из автомобиля нужно высадить пассажиров, отстегнуть ремни безопасности и держать приоткрытой двери автомобиля. Все эти правила позволят обеспечить безопасность при пользовании ледовыми переправами. Насколько долго будет действовать переправа, будет зависеть от погодных условий, сообщает пресс-служба МЧС РТ.

Также сегодня начала работу ледовая переправа через реку Кама, по маршруту — н.п. Соколка Мамадышского района — н.п. Новый Закамский Нижнекамского района.



Татьяна Леухина