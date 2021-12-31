Психологи КФУ посоветовали, как можно встретить Новый год без стресса

Фото: Максим Платонов (архив)

Психологи Казанского федерального университета рассказали, как можно встретить наступающий Новый год без дополнительного стресса. Об этом сообщается на сайте КФУ.

Доцент кафедры психологии и педагогики специального образования ИПО КФУ Инна Кротова объяснила, почему Новый год воспринимается многими как дополнительный, хотя и приятный стресс, когда нужно покупать всем подарки, заниматься уборкой дома и приготовлением блюд к праздничному столу. По ее словам, дело в человеческом мозге. Согласно последним исследованиям, он нейропластичен. Ввиду нейропластичности мозга восприятие Нового года можно изменить. Завкафедрой общей психологии КФУ Павел Устин подтвердил ее слова. Он считает, что все ограничения в голове у людей, и человек должен понимать, что настроение зависит от него.

Доцент кафедры клинической психологии и психологии личности университета Валерия Степашкина посоветовала делегировать обязанности, если кажется, что подготовка к празднику отнимает много сил. Также стоит избегать людей, которые могут испортить настроение во время Нового года, и отказаться от праздничных традиций, вызывающих дискомфорт.

Фото: realnoevremya.ru

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Дарья Акимова