Психологи КФУ посоветовали, как можно встретить Новый год без стресса
Психологи Казанского федерального университета рассказали, как можно встретить наступающий Новый год без дополнительного стресса. Об этом сообщается на сайте КФУ.
Доцент кафедры психологии и педагогики специального образования ИПО КФУ Инна Кротова объяснила, почему Новый год воспринимается многими как дополнительный, хотя и приятный стресс, когда нужно покупать всем подарки, заниматься уборкой дома и приготовлением блюд к праздничному столу. По ее словам, дело в человеческом мозге. Согласно последним исследованиям, он нейропластичен. Ввиду нейропластичности мозга восприятие Нового года можно изменить. Завкафедрой общей психологии КФУ Павел Устин подтвердил ее слова. Он считает, что все ограничения в голове у людей, и человек должен понимать, что настроение зависит от него.
Доцент кафедры клинической психологии и психологии личности университета Валерия Степашкина посоветовала делегировать обязанности, если кажется, что подготовка к празднику отнимает много сил. Также стоит избегать людей, которые могут испортить настроение во время Нового года, и отказаться от праздничных традиций, вызывающих дискомфорт.
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