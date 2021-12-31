Сегодня в Татарстане ожидается облачность с прояснениями и до -17 градусов
В пятницу, 31 декабря, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра РТ.
Временами ожидается снег. Ветер юго-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью -12..-17 градусов.
В Казани прогнозируется днем от -5 до -7 градусов и небольшой снег. Ночью — до минус 14 градусов. На дорогах гололедица.
Дарья АкимоваОбщество Татарстан
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