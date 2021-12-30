В Чистополе открылось новое здание детской школы искусств

Сегодня в Чистополе прошло торжественное открытие нового здания детской школы искусств имени Софии Губайдуллиной по адресу улица Энгельса, 152. Об этом сообщается на сайте Чистопльского района.

Церемонию посетили глава района Дмитрий Иванов и председатель комитета Госсовета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин. Они посмотрели кабинеты, побывали на уроках и пообщались с учениками и преподавателями школы.

В школе учится 430 детей. Открыты музыкальное, хореографическое и отделение декоративно-прикладного искусства, планируется создание театрального отделения. Ранее заведение размещалось в маленьком здании в центре города, где было музыкальное отделение, а занятия по хореографии проходили в помещении культурно-досугового центра в поселке ЧЧЗ.

Фото: vk.com/chistopol_official_group

25 декабря в селе Кугушево Зеленодольского района Татарстана открылся новый МФЦ. Также рядом обустроена новая спортивная площадка для детей.

Дарья Акимова