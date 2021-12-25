В Зеленодольском районе Татарстана открылся новый МФЦ

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Сегодня в селе Кугушево Зеленодольского района Татарстана состоялось торжественное открытие нового многофункционального центра. Об этом сообщила пресс-служба района.

Здание площадью 650 квадратных метров начали строить в декабре 2020 года. В нем разместились дом культуры, библиотека и исполком Кугушевского сельского поселения. Также рядом с МФЦ обустроена новая спортивная площадка для детей.

В концертном зале нового центра, рассчитанном на 199 мест, собрались местные жители, ветераны культуры и школьники. Мероприятие посетили замминистра экономики Татарстана Равиль Сиразеев, депутат Госдумы России Ильдар Гильмутдинов, депутат Госсовета РТ Хафиз Миргалимов, глава Зеленодольского муниципального района Михаил Афанасьев и другие почетные гости. В рамках открытия прошел концерт Государственного ансамбля песни и танца Татарстана.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

22 декабря в селе Карамышеве Черемшанского района Татарстана открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Он стал двенадцатым в районе.

Дарья Акимова