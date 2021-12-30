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Gallina Blanca покидает российский рынок

21:10, 30.12.2021
Gallina Blanca покидает российский рынок
Фото: facebook.com/gallinablanca.ru

GBFoods, крупный производитель продуктов для быстрого приготовления под брендом Galina Blanca, покидает российский рынок. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Российскую фабрику компании под названием «Юроп Фудс ГБ», находящуюся в Нижегородской области, купит непальский производитель CG Foods, который выпускает лапшу Wai Wai. Отмечается, что стоимость сделки может составить около 1—1,5 млрд рублей.

Сообщается, что в 2020 году выручка «Юроп Фудс ГБ» снизилась на 6%, до 1,52 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась на 33%, до 133 млн рублей. В России реализуется приблизительно 70% продукции, остальное поставляется в страны СНГ.

Фото:gallinablanca.ru

Недавно стало известно, что французский бренд одежды, обуви и аксессуаров Kiabi планирует уйти с рынка России. Закрыть все торговые точки и интернет-магазин планируется к концу первого полугодия 2022 года.

Дарья Акимова
Общество

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