Gallina Blanca покидает российский рынок

GBFoods, крупный производитель продуктов для быстрого приготовления под брендом Galina Blanca, покидает российский рынок. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Российскую фабрику компании под названием «Юроп Фудс ГБ», находящуюся в Нижегородской области, купит непальский производитель CG Foods, который выпускает лапшу Wai Wai. Отмечается, что стоимость сделки может составить около 1—1,5 млрд рублей.

Сообщается, что в 2020 году выручка «Юроп Фудс ГБ» снизилась на 6%, до 1,52 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась на 33%, до 133 млн рублей. В России реализуется приблизительно 70% продукции, остальное поставляется в страны СНГ.

Фото:gallinablanca.ru

Недавно стало известно, что французский бренд одежды, обуви и аксессуаров Kiabi планирует уйти с рынка России. Закрыть все торговые точки и интернет-магазин планируется к концу первого полугодия 2022 года.

Дарья Акимова