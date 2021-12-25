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Бренд одежды Kiabi уходит из России — магазин сети есть в Казани

11:33, 25.12.2021
Бренд одежды Kiabi уходит из России — магазин сети есть в Казани
Фото: pxhere.com

Французский бренд одежды, обуви и аксессуаров Kiabi планирует уйти с российского рынка. Об этом пишет РБК, ссылаясь на три источника. Информацию подтвердили и представитель российского офиса компании.

Уход из России связан с тем, что компания «не смогла найти своей уникальной бизнес-модели» на этом рынке. Закрыть все торговые точки, в том числе интернет-магазин, ожидается к концу первого полугодия 2022 года.

Фото: pixabay.com

Сейчас в Казани, Москве, Петербурге, Краснодаре, Уфе, Самаре и Воронеже работает 17 магазинов бренда.

На прошлой неделе «Реальное время» выяснило, что в казанском ТЦ «Республика» закрылся магазин бытовой и цифровой техники DNS. Подробнее — в материале интернет-газеты.

Татьяна Леухина
БизнесРозничная торговля Татарстан

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