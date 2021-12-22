В Татарстане тестируют цифровую платформу по оказанию мер поддержки бизнесу

Татарстан стал участником нового пилотного проекта в сфере цифровизации малого и среднего бизнеса. Республика будет одним из первых регионов России, чьи цифровые сервисы и решения в сфере государственного управления интегрируют на федеральную платформу.

Сейчас Министерство экономики РТ и Минцифры РТ ведет непрерывную работу по упрощению получения мер государственной поддержки и услуг субъектами МСП. Эксперты тестируют новую цифровую платформу по оказанию мер поддержки бизнесу республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Предполагается, что с помощью этого сервиса МСП республики смогут получить все субсидии и меры поддержки в электронном формате. В онлайн-режиме бизнесу смогут оказать услугу по субсидированию процентной ставки по кредитам, микрозаемному финансированию, поручительству по кредитам.

Новые услуги станут доступны в следующем году на апробированной платформе, созданной Минцифры РТ. Предприниматели смогут дистанционно оформлять микрозаймы в суперсевисе «Мои субсидии».

В дальнейшем эти услуги интегрируют в федеральную платформу, разрабатываемую Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

В конце мая Министерство экономики Татарстана представило чат-бот для поддержки бизнеса в Telegram.



Татьяна Леухина