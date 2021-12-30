Татарстан и ФНС России подписали соглашение об информационном взаимодействии

Сегодня в ходе рабочей встречи между министром промышленности и торговли Татарстана Альбертом Каримовым с заместителем руководителя Федеральной налоговой службы России Андреем Будариным было подписано соглашение об информационном взаимодействии между республикой и ФНС. Об этом сообщается на сайте Минпромторга РТ.

Встреча прошла в режиме видео-конференц-связи в Минпромторге Татарстана. В ней также приняли участие начальник управления интерактивных сервисов ФНС РФ Евгений Гладышев, управляющий директор ГНИВЦ ФНС России Андрей Стригун и представители Центра цифровой трансформации Татарстана. Благодаря подписанию соглашения начнется опытная эксплуатация платформы «Внешняя поставка данных», что позволит выйти на новый уровень анализа больших данных, связанных с экономикой региона.

ФНС вместе с регионами начнет пилотный проект по организации поставки данных в региональные органы исполнительной власти субъектов РФ в специализированном личном кабинете платформы ВПД. Среди пилотных регионов оказался Татарстан, а кроме него — Москва, Санкт-Петербург и Калужская область.

Фото: mpt.tatarstan.ru

21 декабря президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали соглашение о сотрудничестве.

Дарья Акимова