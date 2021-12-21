Президент Татарстана и председатель правления ПАО «Газпром» подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали соглашение о сотрудничестве без ограничений срока. Документ подчеркивает взаимную заинтересованность в газификации населенных пунктов республики, развитии мощностей по производству, разработке и внедрении газосберегающих технологий и других проектах.

В рамках встречи также была обговорена возможность строительства второй нитки магистрального газопровода Можга ‒ Елабуга протяженностью 85 км. Необходимость объекта заключается в обеспечении жизнедеятельности Камского инновационного территориально-производственного кластера. С учетом запуска новых крупных производств на данных территориях общее потребление газа возрастет примерно до 22 млрд кубометров к 2030 году. Старт проектных работ назначен на следующий год.

Фото: пресс-служба президента РТ

Также сегодня правительство Татарстана и ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» подписали соглашение по поддержке малого предпринимательства в научно-технической сфере и реализации научно-инновационных проектов в республике.

Диана Жиленкова