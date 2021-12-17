Госдума приняла законопроект о введении Fan ID для болельщиков в третьем чтении

Госдума России сегодня в третьем чтении приняла законопроект о о введении паспорта болельщика Fan ID для посещения спортивных мероприятий. Он должен вступить в силу с 1 июня 2022 года. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности РФ.

Официально паспорт болельщика будет называться «Персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования». Документ станет необходим для идентификации участника, зрителя и других лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения общественного порядка и безопасности. Оформить его можно будет на портале госуслуг.

Перечень официальных спортивных соревнований, для посещения которых понадобится Fan ID, правительство определит с учетом особенностей каждого вида спорта и уровня проведения соревнования. На такие мероприятия билеты будут продаваться только при наличии паспортов болельщика.

Отказать при оформлении Fan ID болельщикам смогут, если ранее они нарушали общественный порядок на мероприятии, в том числе и за границей.

Фото: Максим Платонов (архив)

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Дарья Акимова