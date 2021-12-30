В Татарстане прокуратура обнаружила нарушения в строительстве очистных сооружений в селе Старая Письмянка
Татарская природоохранная межрайонная прокуратура оспаривает законность строительства очистных сооружений в водоохранной зоне реки Степной Зай в селе Старая Письмянка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Поводом для организации соответствующей проверки стали многочисленные обращения местных жителей.
Как выяснилось, проектная документация предусматривала сброс сточных вод с очистных сооружений в реку, которая имеет статус особо охраняемого водного объекта. Помимо прочего, земельный участок, который был отведен под строительство, входит в зону подтопления.
Несмотря на эти нарушения, Управление государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре выдало положительное заключение на проектную документацию.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском признать незаконным положительное заключение госэкспертизы. Также руководителю исполкома Лениногорского района направлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Требования прокуратуры суд удовлетворил.
Несколько дней назад сообщалось, что в Казани прокуратура обнаружила нарушения при капремонте многоквартирных домов.
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