В Татарстане прокуратура обнаружила нарушения в строительстве очистных сооружений в селе Старая Письмянка

Фото: прокуратура РТ

Татарская природоохранная межрайонная прокуратура оспаривает законность строительства очистных сооружений в водоохранной зоне реки Степной Зай в селе Старая Письмянка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для организации соответствующей проверки стали многочисленные обращения местных жителей.

Как выяснилось, проектная документация предусматривала сброс сточных вод с очистных сооружений в реку, которая имеет статус особо охраняемого водного объекта. Помимо прочего, земельный участок, который был отведен под строительство, входит в зону подтопления.

Фото: Максим Платонов (архив)

Несмотря на эти нарушения, Управление государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре выдало положительное заключение на проектную документацию.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском признать незаконным положительное заключение госэкспертизы. Также руководителю исполкома Лениногорского района направлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Требования прокуратуры суд удовлетворил.

Несколько дней назад сообщалось, что в Казани прокуратура обнаружила нарушения при капремонте многоквартирных домов.

Диана Жиленкова