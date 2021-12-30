В Татарстане цены на ингредиенты для оливье выросли на 26,9%

В Татарстане цены на ингредиенты для салата оливье за год выросли на 26,9%. Это следует из данных информационно-просветительского ресурса Банка России Fincult.

Так, жителям республики на приготовление «тазика оливье» на 8 порций придется потратить 273 рубля, тогда как год назад — 215 рублей.

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Больше всего из ингредиентов подорожал картофель — он стал стоит 16,38 рубля за 4 штуки. Также на 50% подорожала морковь, на 46% маринованные огурцы, на 34% майонез.

В ноябре 2021-го в Татарстане годовая инфляция ускорилась до 8,78%. Продукты питания в республике подорожали на 11,6%, непродовольственные товары — на 9,13%.



Татьяна Леухина