В Татарстане в ноябре годовая инфляция ускорилась до 8,78%

В ноябре 2021-го в Татарстане годовая инфляция ускорилась до 8,78%. Месяцем ранее она составляла 8,2%, сообщила пресс-служба Отделения — Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России.



Эксперты связывают ноябрьский рост инфляции в республике с ростом издержек производителей товаров и превышением спроса над предложением на некоторых рынках.

Продукты питания в Татарстане в ноябре подорожали в годовом выражении на 11,6%. Для сравнения, в октябре 2021-го годовой темп прироста цен на продовольственные товары составлял 10,94%. Основной причиной роста цен на продукты питания эксперты называют рост издержек производителей.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в ноябре 2021 года ускорился до 9,13% после 8,72% месяцем ранее. На динамику повлияло превышение спроса над предложением на некоторые товары и увеличение затрат производителей на сырье и материалы.

Цены на услуги выросли в годовом выражении на 4,69%. В октябре 2021-го годовая инфляция в этом секторе составляла 3,99%. На рост цен повлияли увеличение спроса и себестоимости оказания услуг.

Фото: cbr.ru

Годовая инфляция ускорилась в ноябре как в Приволжском федеральном округе, так и в целом по России. В ПФО она составила 8,67% после 8,35% в октябре. По стране она ускорилась до 8,4% после 8,13%.

В начале декабря глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам 2021 года инфляция может быть чуть выше верхней границы прогноза Банка России в 7,4—7,9%.



Татьяна Демина