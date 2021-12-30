В Казани четыре раза за последние 10 лет была идеальная погода в Новый год

В Казани за последние 10 лет четыре раза была идеальная погода в Новый год. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Яндекс.Погода».

Самой хорошей погодой россияне считают безветренную, с умеренным снегопадом и температурой от 0 до минус 10 °C. Специалисты опросили более тысячи жителей нашей страны с помощью сервиса «Яндекс.Взгляд».

Чаще всего такая погода была в Самаре — пять раз за последние 10 лет. На третьем месте — Уфа и Нижний Новгород. Там такая погода была три раза за последние 10 лет. Затем идут Красноярск, Омск и Ростов-на-Дону, где образцовая новогодняя ночь наблюдалась дважды. И только один раз желаемая погода была в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Челябинске, пишет Life.ru.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

А вот москвичам, екатеринбуржцам, воронежцам, волгоградцам и пермякам за 10 лет ни разу не удалось застать идеальную погоду в новогоднюю ночь.

На этой неделе доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев рассказал, что в Татарстане последние дни уходящего года будут морозными, но 1 января прогнозируется резкое потепление. 31 декабря и 1 января в Татарстане сохранится слабоморозная погода, временами со снегом. Температуры воздуха ночью составят от -7 до -13 градусов, днем 31 декабря от -5 до -10 градусов, 1 января — от 0 до -6 градусов, говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ.



Татьяна Леухина