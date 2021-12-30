Матвиенко допустила возможность создания единого парламента с Белоруссией
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала вопрос о едином парламенте с Белоруссией. В частности, она допустила такую возможность.
«Может быть, к этому придем, но не нужно форсировать события», — передает слова спикера Совфеда «РИА Новости».
Также сегодня сообщалось, что Россия направит наблюдателей на конституционный референдум в Белоруссии, если будет направлено соответствующее приглашение от Минска.
Несколько дней назад был опубликован проект изменений и дополнений к Конституции Белоруссии. Согласно ему, в государстве запрещается занимать пост президента более двух сроков подряд. Данная норма вступит в силу после избрания нового президента Белоруссии.
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