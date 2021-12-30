Матвиенко допустила возможность создания единого парламента с Белоруссией

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала вопрос о едином парламенте с Белоруссией. В частности, она допустила такую возможность.

«Может быть, к этому придем, но не нужно форсировать события», — передает слова спикера Совфеда «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Также сегодня сообщалось, что Россия направит наблюдателей на конституционный референдум в Белоруссии, если будет направлено соответствующее приглашение от Минска.

Несколько дней назад был опубликован проект изменений и дополнений к Конституции Белоруссии. Согласно ему, в государстве запрещается занимать пост президента более двух сроков подряд. Данная норма вступит в силу после избрания нового президента Белоруссии.

Диана Жиленкова